Nova remessa de vacina será destinada para aplicação da segunda dose

Nesta quarta-feira (07/04) será aplicada a segunda dose da vacina contra a Covid 19 para os idosos quem foram vacinados no dia 19 de março e também para quem não compareceu no último dia 31. As doses serão aplicadas em frente ao Asilo São Vicente de Paulo, das 07 às 12 horas. Vale ressaltar que a segunda dose somente será aplicada para quem levar a carteirinha de vacinação.

A vacinação será em esquema drive thru, ou seja, o idoso não precisa sair do veículo. A Secretaria Municipal de Saúde montou uma tenda na frente do prédio do Asilo. Qualquer dúvida, basta ligar no telefone: (35) 3731-3313.

Durante os trabalhos vai acontecer campanha de arrecadação de alimentos, que serão destinados para a Santa Casa de Andradas. Qualquer doação é bem vinda.

Informações: Prefeitura de Andradas