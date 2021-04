Após um ano de pandemia confecções de Andradas ainda estão fabricando as máscaras

Há pouco mais de um ano o coronavírus chegou no Brasil e ainda permanece efetivamente no nosso meio. Uma das orientações de prevenção a doença é o uso devido das máscaras, entre elas a de tecido.Em Andradas desde que o ministério da saúde fez a indicação desse acessório as confecções não pararam a produção. Os pedidos vão para diversas cidades do Brasil