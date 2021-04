Abril é marcado pelo dia mundial de conscientização do autismo

Definido pela Organização das Nações Unidas desde 2007 todo o dia 02 de abril é lembrado como o dia mundial da conscientização do autismo. Condição de saúde caracterizada pelo comprometimento da interação social e da fala, bem como alteração comportamental. O colégio Junqueira desenvolve um trabalho muito interessante com os seus alunos sobre este tema, onde a parceria com os familiares se torna essencial.