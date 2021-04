𝟏𝟒% 𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐛𝐞𝐮 𝐚 𝐯𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐚 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗

Entre os dias 21 de janeiro e 05 de abril 5.037 pessoas receberam a vacina da Covid 19 em Andradas. Isso significa que 14% da população recebeu a primeira dose. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que esses números aumentem nas próximas semanas, dependendo da quantidade de vacinas enviadas pelo Governo Estadual. “Andradas segue os critérios de vacinação por prioridade, que são estabelecidos pela Secretaria de Estado de Minas Gerais (Deliberação CIB-SUS/MG N 3.346 de 15 de Março de 2021). Dessa forma, segundo esse documento, os idosos e profissionais de saúde estão sendo vacinados”, explica Josiane Valim Dias, Secretária de Saúde.

A responsável pela Pasta ainda ressalta que o cronograma de vacinação para os próximos grupos a serem vacinados ainda não foi divulgado pela Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, referência para o município.

A Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta para que as pessoas fiquem atentas à data da segunda dose da carteirinha de vacinação. “As pessoas têm sido comunicadas por meio da Imprensa, das nossas redes sociais, mas não têm comparecido no dia da segunda dose que consta na carteirinha de vacinação. As duas doses são recomendadas pelos laboratórios que produzem a CoronaVac/Butantan e a AstraZeneca/Fiocruz, para que a pessoa seja considerada imune”, explica Josiane.

Informações: Prefeitura de Andradas