Promotor fala sobre as determinações da onda roxa

Um decreto que foi lançado na semana passada teve que ser suspenso por determinação do ministério público. A prefeitura de Andradas tinha proposto a flexibilização da onda roxa, permitindo a abertura de segmentos que tiveram que suspender as atividades. Além disso o governo de Minas determinou que as medidas serão prorrogadas por mais uma semana