Escola do Legislativo de Andradas inicia processo de inscrições para o PJ Minas 2021

A Escola do Legislativo de Andradas “Vereador Professor Paulo Afonso de Lima” dará início ao processo de inscrições para os alunos do Ensino Médio das escolas do município interessados em participar da edição de 2021 do Parlamento Jovem de Minas Gerais.

Devido às medidas de restrição para evitar a propagação do coronavírus, todas as atividades, neste primeiro momento, serão feitas de forma remota por videoconferência e troca de informações por aplicativos e redes sociais.

A divulgação do PJ nas escolas, por exemplo, terá um formato diferenciado com vídeos gravados por estudantes da cidade que já participaram de edições anteriores. Serão depoimentos sobre a importância do PJ e o reflexo do aprendizado na vida estudantil e até mesmo na carreira profissional.

Um deles é o estudante André Israel Pio que participou de duas edições do PJ e atualmente está cursando a faculdade de Direito, além de ter sido Jovem Vereador no programa Câmara Jovem.

O diretor da Escola do Legislativo de Andradas, João Carlos Expedito de Souza, explica que estão sendo utilizadas ferramentas que possibilitam o acesso dos alunos mesmo à distância, uma vez que em 2020 as atividades do PJ Minas foram suspensas devido à pandemia. “O material de divulgação será encaminhado às escolas que aderirem ao PJ desse ano de 2021 para que sejam enviados aos estudantes por meio de aplicativos de mensagens ou outras plataformas a critério de cada escola. Nossa proposta é fazer com que os alunos tenham condições de, mesmo à distância, participarem do programa. As adaptações serão realizadas no desenvolver do Projeto, readequando-o à realidade de distanciamento social e educação virtual”.

Nessa primeira etapa estão sendo feitos os contatos com escolas e assinatura dos termos de adesão das entidades estudantis. Na segunda etapa serão enviados os materiais para os alunos em vídeos com a explicação sobre o PJ, convites e imagens contendo links e QRCode, informações sobre as formas de inscrição e a disponibilização de um número de WhatsApp exclusivo para contato direto com a Escola do Legislativo de Andradas.

Após a fase de divulgação e inscrições, serão organizados os dados dos alunos participantes para que seja feito o lançamento oficial do PJ no município.

Para a realização do Programa e obtenção de bons resultados, são realizadas três etapas durante o ano: etapa municipal, etapa regional e etapa estadual.

“Durante a etapa municipal, há o planejamento e desenvolvimento do processo de formação dos estudantes, que consiste em oficinas de trabalho, pesquisas e estudos de formação política e temática – inclusive com a participação de profissionais locais, que têm em seu trabalho contato direto ou indireto com o tema. Durante as oficinas de formação, os jovens também aprendem melhor sobre política e participação cidadã, sobre a formação do Estado Democrático de Direito em que vivemos, as funções do Estado e o processo de proposição e criação de Leis; além disso há as oficinas temáticas, nas quais têm contato com bons materiais de referência sobre o tema e têm um espaço democrático de debate sobre o que foi visto”, ressalta João Carlos.

O tema do PJ Minas 2021 será Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Esse tema foi escolhido durante a realização da Plenária Estadual de 2019 para ser debatido em 2020, quando foi votado pelos 120 jovens mineiros presentes em Belo Horizonte, representando todos os Municípios participantes.

“Como naquele ano, por motivos de suspensão de aulas pela pandemia, não foi possível realizar o Projeto, neste ano de 2021 será abordado o mesmo tema, o qual, por sua vez, é desdobrado nos subtemas: mudanças climáticas e proteção da biodiversidade; práticas sustentáveis e desenvolvimento econômico; e direitos às identidades e à diversidade cultural”, esclarece o diretor da Escola do Legislativo de Andradas.

Para obter mais informações sobre como participar do PJ 2021 e fazer sua inscrição no programa, o estudante andradense pode acessar os canais da Câmara Municipal de Andradas e da Escola do Legislativo de Andradas no Facebook, ou pelo site https://www.andradas.mg.leg.br

informações : Assessoria de imprensa