Fórmula Indy é na ANTV afiliada da TV Cultura.

Após se tornar o canal oficial da Fórmula E no Brasil, em fevereiro, agora a TV Cultura fecha a transmissão da temporada 2021 da Fórmula Indy, a partir do próximo domingo, dia 18 de abril. Para Vladir Lemos, diretor de esporte da TV Cultura, além de toda a tradição e excelência da categoria, a Indy vem fazendo um grande trabalho de aproximação com os seguidores.

“A presença da Fórmula Indy na TV Cultura sedimenta nossa presença no segmento e nos dá a oportunidade de oferecer ao telespectador um evento com longa história na TV brasileira”, afirmou o diretor de esporte.

Com narração de Geferson Kern e comentários de Rodrigo Mattar, o campeonato da principal categoria de monopostos dos Estados Unidos tem início com o GP do Alabama, ao vivo, a partir das 16h30. E o Brasil será representado em dose tripla na Indy, por Hélio Castroneves, Tony Kanaan e Pietro Fittipaldi.

Hélio Castroneves, que é tricampeão das 500 Milhas de Indianápolis, aos 45 anos, buscará o tetra e tentará se tornar um dos maiores vencedores da história da prova pela equipe Meyer Shank.

Campeão das 500 Milhas em 2013 e do campeonato da Indy em 2004, Tony Kanaan, de 46 anos, defenderá a atual campeã Chip Ganassi nas pistas. O piloto terá como companheiro Jimmie Johnson, que carrega a marca de sete vezes campeão da Nascar, e que fará sua estreia na Indy.

O mais jovem brasileiro entre os corredores, Pietro Fittipaldi retorna à Indy pela Dale Coyne, após dois anos afastado dos ovais. O neto de Emerson Fittipaldi, primeiro brasileiro a vencer na Indy, dividirá o carro com o francês Romain Grosjean, que sofreu um acidente assustador no GP do Barein de 2020.

O trio de pilotos brasileiros ainda marcará presença nas 500 Milhas de Indianápolis, no dia 30 de maio.

O campeonato

A Fórmula Indy é considerada a categoria mais veloz do planeta. As provas são disputadas em circuitos ovais longos e curtos, circuitos mistos tradicionais e circuitos de rua, cheios de ondulações e armadilhas.

Na temporada 2021, serão realizadas 17 provas, das quais 16 nos Estados Unidos e uma no Canadá. As 500 Milhas de Indianápolis é a prova mais tradicional, em que os carros ultrapassam, na classificação, a marca de 380 km/h de velocidade máxima

Fórmula Indy é na tela da ANTV afiliada da TV Cultura.