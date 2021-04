Polícia Militar faz operação para dispersar pessoas da Rampa de Voô Livre em Poços.

Ontem, 11 de abril, às 17h30min a Polícia Militar recebeu informações sobre aglomeração de um número expressivo de pessoas na Estrada do Cristo.

De imediato foi imobilizado todo efetivo do 29º BPM para deslocar ao local e conter os infratores.

Em primeiro momento os policiais militares conversaram com o publico presente, sendo as pessoas orientadas da proibição de aglomeração e solicitado que voltassem para suas casas, o que não foi acatado.

Foi necessário utilizar recursos disponíveis, como granadas de efeito moral e gás lacrimogênio, reação esta proporcional, com objetivo de dispersar as pessoas, o que surtiu o efeito esperado.

Na operação realizada pela Polícia Militar foram efetivadas buscas pessoais e procedida fiscalização dos veículos que se encontravam no local.

Foram apreendidas três motocicletas e lavrados autos de infração aos condutores que se encontravam em desacordo com a Legislação de Trânsito.

Um dos condutores tentou fugir do local, acelerando sua moto em direção a um policial militar, ocasionando luxação em sua mão, porém o autor foi contido, realizada busca pessoal e localizado bebida e cigarro de entorpecente em sua mochila. Sua moto estava irregular e medidas administrativas foram tomadas, e a motocicleta foi apreendida e removida.

As ações desencadeadas pela Polícia Militar no local foram eficientes e eficazes, dispersando mais de mil pessoas que permaneciam no local, pois estavam em desacordo com o Decreto Municipal, que proíbe aglomeração de pessoas, entre outras medidas de proteção, em decorrência da permanência na “onda roxa”, decretado pelo Estado de Minas Gerais, situação esta que assola nosso município, nosso Estado e nosso País.

A Polícia Militar continuará intensificando atuações preventivas e se necessário atuações repressivas diante das medidas de proteção prevista no Decreto Municipal, cumprindo sua missão de promover segurança pública, contribuindo para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais, assegurando a paz e a tranquilidade pública.

Informações : Assessoria de Comunicação PM