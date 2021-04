Estudo aponta que leite materno de mulheres vacinadas tem anticorpos contra a Covid-19

A revista americana de ciência “The Journal of the American Medical Association (JAMA)” publicou um estudo, na última segunda-feira (12), que identificou dois anticorpos que reagem ao novo coronavírus no leite materno produzido por mulheres que já receberam a vacina contra a Covid-19.

“Os anticorpos encontrados no leite materno dessas mulheres mostraram fortes efeitos neutralizantes, sugerindo um potencial efeito protetor contra infecção em bebês”, afirmam os cientistas em artigo. Os pesquisadores avaliaram que o leite pode ser uma fonte dos anticorpos IgA e IgG, mas a pesquisa ainda não pode confirmar a imunização dos bebês que o consomem.

O estudo acompanhou 84 mulheres israelenses, entre 23 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro de 2021. Todas elas receberam as duas doses da vacina da Pfizer/BioNTech. Após a primeira dose, 61,8% das mães demonstraram ter produzido o IgA. Após a segunda dose, com a imunização definitiva, esse número subiu para 86,1%. A porcentagem das pessoas que registraram o IgG demorou mais a subir, mas atingiu 97% após a quinta semana.

Fonte : TV Cultura