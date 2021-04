Média de mortes no Brasil por Covid na última semana chega a 3.125 e bate novo recorde

O Brasil registrou 1.738 mortes por Covid-19 na última segunda-feira (12) e totaliza 355.031 óbitos desde o início da pandemia. Desta forma, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 3.125 e atingiu um novo recorde. Esta é a pior média já registrada. Em relação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 15%, o que indica a tendência de estabilidade no número de mortes devido ao vírus. Os dados são do consórcio dos veículos de imprensa.

O país também registra 82 dias consecutivos em que a média móvel de mortes ficou acima de 1 mil, 27 dias em que a média ficou acima de 2 mil e foi o décimo sétimo dia em que o índice superou a marca de 2,5 mil.

O Distrito Federal e 11 estados registram alta no número de mortes, são eles: ES, MG, SP, RJ, MS, MA, PE, PI, AP, GO e PR.

Em relação ao número de casos confirmados, 13.521.409 brasileiros têm ou já tiveram o vírus. Deste número, 38.866 casos foram confirmados na última segunda-feira (12). A média móvel de diagnósticos por dia nos últimos 7 dias é de 71.174. Em relação aos casos registrados nos últimos 14 dias, a variação foi de -6%, o que indica a tendência de estabilidade no número de diagnósticos.

Fonte : TV Cultura