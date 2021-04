Video documentário retrata a história do povo cigano

Um projeto muito interessante desenvolvido em Andradas já pode ser visto na internet.Trata-se do vídeo documentário que retrata a história e tradições do povo cigano aqui do município.O trabalho foi custeado através dos recursos vindos da Lei Aldir Blanc que prevê auxílio ao setor cultural.