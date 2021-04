Alcoa doa R$ 144 mil para a Santa Casa de Andradas no combate à pandemia

Recursos serão direcionados à compra de aparelho de ultrassom pulmonare equipamentos

Como parte das ações para apoiar as comunidades no enfrentamento da pandemia, a Alcoa fez a doação de R$ 144.025,62, recursos da Alcoa Foundation, para a Santa Casa de Andradas. O dinheiro será utilizado na compra de um aparelho de ultrassom pulmonar e outros equipamentos de apoio, que permitirão realizar o exame à beira-leito sem a necessidade de movimentação do paciente para outro setor. O ultrassom pulmonar tem baixo custo, além de permitir o acompanhamento diário do acometimento pulmonar dos pacientes, pois pode ser repetido diversas vezes, pois não emite radiação. Também é de grande valia para acompanhamento de gestantes com COVID-19.

De acordo do Cecília Del Pilar Staut, Diretora Administrativa da Santa Casa de Andradas, o equipamento representa um grande avanço na qualidade de atendimento aos pacientes. “Nesta fase de pandemia, o equipamento é essencial, mas ele colaborará também no diagnóstico de outras patologias”, explicou a diretora. “Também vai ajudar a reduzir custos, pois nosso serviço de ultrassom é terceirizado. Agradecemos imensamente à Alcoa, pois só com o esforço conjunto entre a instituição e os seus parceiros conseguimos superar os problemas financeiros e garantir a nossa missão de salvar vidas”.

“Desde o início da pandemia temos buscado todas as formas para colaborar com as comunidades onde atuamos e estamos muito felizes em conseguir trazer para a nossa região mais este importante recurso”, destacou Walmer Rocha, gerente de Operações da Alcoa Poços de Caldas. “Temos a certeza de que esta doação terá um impacto muito positivo no atendimento aos pacientes com COVID-19 de Andradas e região”.

R$ 1,2 milhão para o enfrentamento da Covid-19 na região

Para o enfrentamento da pandemia na região, a Alcoa já investiu, somando-se esta última doação para Andradas, R$ 1.205.980,40, recursos da própria Unidade, do Instituto Alcoa e da Alcoa Foundation. Estes recursos foram direcionados à aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para as Santas Casas de Poços de Caldas e de Andradas; de equipamentos para a montagem de leitos de isolamento na Santa Casa de Poços de Caldas; leitos de isolamento, equipamentos, mobiliário e medicamentos para o Hospital de Campanha de Poços de Caldas, e de equipamentos para modernização da rede elétrica da Santa Casa de Poços de Caldas. Ainda foi apoiada a veiculação de teleaulas na TV Poços, para alunos da rede pública de ensino, e desenvolvido o projeto Máscara + Renda, em parceria com a Rede Asta e a Fundação Vale, que atendeu 18 costureiras do bairro Jardim Kennedy, Zona Sul de Poços de Caldas. Além da geração de renda para essas mulheres, as 27 mil máscaras de tecido produzidas foram doadas para dez organizações locais distribuírem entre a população atendida.

Sobre a Alcoa Foundation

A Alcoa Foundation investe onde a Alcoa está presente, fornecendo recursos que contribuem para a excelência ambiental em todo o mundo, particularmente nas áreas de conservação da biodiversidade e pesquisa sobre mudanças climáticas. Saiba mais em alcoafoundation.com e siga @AlcoaFoundation no Twitter.