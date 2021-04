Polícia Civil realiza reprodução simulada de acidente de trabalho

Nessa quinta-feira (15/4), a Polícia Civil realizou em Andradas uma reprodução simulada com o objetivo de averiguar como se deu um acidente de trabalho que vitimou o operário de uma obra de construção civil. O homem, de 67 anos, chegou a ser socorrido com vida no hospital, mas morreu no dia seguinte. Não houve outros feridos.

Os fatos ocorreram no dia 13 de janeiro deste ano em uma obra particular. Segundo apurado, a vítima foi atingida na cabeça por uma tábua que caiu de um andaime, a quatro metros de altura. O trabalho investigativo está em tramitação na Delegacia de Polícia Civil em Andradas e já foram ouvidos o empreiteiro, operários que estavam no local no momento do acidente e o responsável técnico pela segurança do trabalho.

Para a equipe da PCMG responsável pela apuração, o procedimento realizado ontem na obra é considerado “imprescindível para o encerramento das investigações, pois traz importante análise a respeito das condutas praticadas, examinando as circunstâncias de tempo, modo e lugar, bem como verificação acerca das versões apresentadas pelas pessoas presentes no momento do evento”.

A reprodução simulada está prevista no art. 7º do Código de Processo Penal. Participaram dos trabalhos realizados em Andradas os policiais civis lotados da delegacia local e peritos criminais do Posto de Perícia Integrado (PPI) da PCMG em Poços de Caldas.

Foto e informações: Polícia Civil