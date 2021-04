Operação conjunta fiscaliza protocolos de combate à pandemia

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Guarda Civil e Vigilância Sanitária em Andradas, realizaram na noite de sábado, 17/04, uma operação conjunta, visando à fiscalização dos protocolos de combate à pandemia do Covid-19.

Durante os trabalhos, foi abordado um estabelecimento que descumpria as normas estabelecidas pelo poder público, sendo feita a sua inspeção e lavrado Auto de Infração ao proprietário. Foi verificado que havia frequentadores que não portavam máscaras para uso, descumprimento do distanciamento mínimo, dentre outras infrações administrativas no referido comércio. As forças de segurança estabeleceram ações conjuntas para o devido auxílio no enfrentamento da pandemia.

Fotos e informação : Polícia Civil