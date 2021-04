Alunos da educação infantil primeiros e segundos anos do ensino fundamental 1 voltam às aulas

Os alunos da educação infantil, primeiros e segundos anos do ensino fundamental 1 voltaram as aulas na segunda – feira , dia 19 de abril. O retorno destas turmas foi possível depois que a prefeitura de Andradas expediu um decreto na última semana . Por enquanto voltaram a funcionar somente as escolas particulares, as do ensino público que fazem parte do município ainda aguardam as adequações nos seus espaços físicos.