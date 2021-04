Arquidiocese de Pouso Alegre autoriza o retorno das missas com a presença dos fieis

Arquidiocese de Pouso Alegre autoriza o retorno das missas com a presença dos fieis

A Arquidiocese de Pouso Alegre definiu as normas para o retorno das celebrações religiosas com a presença de fieis após a mudança para Onda Vermelha do programa Minas Consciente