Escola do legislativo de Andradas está com inscrições abertas para o PJ Minas 2021

A Escola do Legislativo de Andradas “ Vereador Paulo Afonso de Lima” está com inscrições abertas para os alunos do ensino médio das escolas do município interessados em participar da edição 2021 do Parlamento Jovem de Minas Gerais. Devido as medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus, todas as atividades , nesse primeiro momento, serão feitas de forma on-line, por videoconferência e informações por aplicativos e redes sociais