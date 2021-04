Na Unicamp os alunos desenvolveram uma serie especial de Podcast sobre a pandemia

Você já deve ter ouvido falar em Podcast? Funciona como um programa de rádio gravado em que o ouvinte pode escutar quando quiser. Basta acessar um serviço de streaming, um site específico ou fazer o download do arquivo digital. Os alunos da Unicamp que fazem parte do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo desenvolveram podcasts relacionados ao coronavírus, com mensagens bem interessantes.