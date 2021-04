181 atinge 1 milhão de denúncias recebidas

Com o apoio da população, o 181 Disque Denúncia Unificado (DDU) alcançou o número de 1 milhão de denúncias recebidas. De 2008 até o último mês, foram mais de 9,2 milhões de ligações recebidas que geraram a marca de 1 milhão de denúncias registradas. Mais de 60% das denúncias estão relacionadas ao tráfico de drogas.

Belo Horizonte e municípios da Região Metropolitana são as localidades que mais realizam ligações e registram denúncias no Estado. A capital é responsável por 25% do total de atendimentos. No interior, os destaques são Juiz de Fora e Uberlândia.

As ligações, que são anônimas e podem ser feitas a qualquer hora do dia, levaram às prisão e apreensão de mais de 240 mil pessoas. Graças às denúncias, 26.886 armas e 291.752 munições ilegais foram retiradas de circulação. Em relação ao tráfico de drogas, crime mais denunciado no serviço, foi possível a apreensão de 47,4 toneladas de drogas.

Os cofres públicos arrecadaram aproximadamente R$ 200 milhões, sendo mais de R$ 36 milhões em espécie provenientes do tráfico e de jogos de azar, e mais de R$ 163 milhões de autos de infrações ambientais.

Serviço

O 181 Disque Denúncia, coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), conta com a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, instituições responsáveis pelas apurações e investigações. A maior parte das denúncias geradas para o Corpo de Bombeiros (75%) é relacionada a vistorias, o que demonstra a importância das ligações na prevenção de acidentes e atos criminais.

Para o superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp, Leandro Almeida, o 181 conquistou a confiança da população. De acordo com pesquisa de opinião do serviço, 80 a 90% dos usuários classificaram o canal como muito bom ou excelente nas mais de 9,2 milhões de ligações recebidas. “Conseguimos alcançar credibilidade junto à população. A garantia do anonimato e a dedicação das Forças de Segurança no atendimento são a essência do 181”, destaca.

Por dia são recebidas, em média, 206 denúncias. O último mês de março registrou aumento de 17% em comparação ao mesmo período do ano passado. Desde o final de 2019, o 181 também acolhe denúncias anônimas relativas aos crimes contra a Administração Pública e a Lei das Licitações, auxiliando o Estado a coibir a corrupção e a lavagem de dinheiro.

Procura-se

O serviço do Disque Denúncia é um grande aliado e peça-chave do programa Procura-se, que teve a sua 4ª edição lançada na semana passada com a lista dos 21 criminosos mais procurados do Estado. A iniciativa busca a prisão de indivíduos foragidos da Justiça, com mandados de prisão em aberto, a partir da qualificação das ações das polícias e das inteligências por meio de denúncias ao 181.

O Procura-se é coordenado pela Sejusp e tem a parceria da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado. Juntas, as instituições selecionaram os alvos que estão envolvidos em práticas reiteradas de crimes graves, como homicídio, roubo e tráfico de drogas. Parte dos indivíduos listados também possui relação com explosões de caixas eletrônicos no Estado, além de assaltos armados a bancos – prática denominada “Novo Cangaço”.

Para mais informações sobre cada alvo, acesse http://procurase.seguranca.mg.gov.br (sem o www). Vale lembrar que qualquer informação sobre o paradeiro desses criminosos pode ser direcionada ao 181.

Denuncie

Com o slogan “O importante é o que você diz, não quem você é”, o DDU é um serviço gratuito, pelo qual cidadãos passam informações sobre crimes e sinistros, de forma anônima e sigilosa. O canal está disponível para os 853 municípios do estado. Para denunciar, basta ligar para o número 181, que funciona como uma central de atendimento unificada formada por profissionais treinados e capacitados, que trabalham 24 horas para atender a população.

O 181 não oferece resposta imediata, já que existe um prazo de 90 dias para apurar e responder a denúncia apresentada. Quando o cidadão precisar de um retorno mais rápido, como em casos de flagrante e urgência, deve entrar em contato direto com as corporações: Polícia Militar (190), Polícia Civil (197) e Corpo de Bombeiros Militar (193).

Informações : Agência Minas