Vigilância em saúde ambiental vai realizar a terceira etapa da campanha de castração

A Prefeitura de Andradas através da Seção de Vigilância em Saúde Ambiental vai realizar no mês de maio a Terceira Etapa da Campanha de castração de cães e gatos ( fêmeas) . Trata-se de um procedimento gratuito , mas para participar você deve realizar o cadastramento do seu animalzinho de estimação. Esse trabalho começou nessa segunda -feira -dia 26 no CIMAS.