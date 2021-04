Estado oferece cursos gratuitos de TI para alunos do ensino médio

A Uaitec, iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), que tem objetivo de promover a inclusão digital e social por meio de cursos gratuitos de qualificação profissional, disponibilizou capacitação on-line de cursos na temática de tecnologia da informação, comunicação, negócios e gestão. Das 39 mil vagas oferecidas em parceria com empresas privadas, 23 mil já foram preenchidas. As inscrições continuam em www.uaitec.mg.gov.br.

O oferecimento das vagas de cursos on-line pela Uaitec é uma estratégia do Governo de Minas para suprir a demanda por mão de obra qualificada. Com o mercado de trabalho cada vez mais inovador, a Sede está firmando parcerias com grandes empresas e institutos na área da Educação para disponibilizar oportunidades de aprendizagem em diversas áreas.

Mão de obra qualificada

“Minas Gerais é considerado um estado de potencial atrativo para instalação de empresas. Um dos compromissos da Sede é alavancar o número de empreendimentos instalados no território mineiro. Mas, para isso, temos que nos preocupar com o oferecimento de mão de obra qualificada para o setor”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

Ele destaca que os cursos devem ser considerados uma oportunidade para quem está buscando primeiro emprego, recolocação ou até mesmo para aqueles que querem se arriscar em uma nova profissão.

Parceria

A Uaitec está oferecendo bolsas integrais para estudantes interessados em aprender mais sobre tecnologia e inovação por meio de cursos e mentorias com especialistas, disponibilizados em parceria com a empresa Digital Innovation One. O objetivo é garantir uma capacitação em tecnologia para preparar novos talentos de forma gratuita e prática, conectando jovens desenvolvedores com grandes empresas de tecnologia do estado e do Brasil.

De acordo com o diretor de Gestão das Unidades Tecnológicas da Sede, Henrique Vieira, a parceria com a iniciativa privada tem ampliado as oportunidades de cursos úteis ao mercado de trabalho. São conteúdos atualizados que contribuem com o setor produtivo.

Como se inscrever

Os alunos podem acessar as formações no site da Uaitec, nas guias “Cursos” ou “Trilhas”, fazendo o cadastro na plataforma, selecionando o curso e realizando a inscrição. As aulas estarão disponíveis de imediato durante 30 dias.

