Projeto Mapa dos Sabores esta em uma nova etapa

O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, só perde pra água. As pessoas estão cada vez mais exigentes quanto a qualidade da bebida. Andradas está atenta quanto a isso. O Mapa dos Sabores mostrou aos cafeicultores de Andradas o potencial da bebida produzida no município.O projeto entra em uma nova fase com a instalação de placas com informações da qualidade da bebida produzida na propriedade