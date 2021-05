Mulher encontra uma pochete com dinheiro na rua e pede ajuda da PM para encontrar o dono

Débora de Fátima encontrou uma pochete com mais de R$ 5 mil reais e para localizar o dono acionou os militares do Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR) da Polícia Militar, Sgt Martins, Cb Silveira, Cb Diego, Cb Correa, que ajudaram a localizar proprietário do dinheiro José Carlos dos Santos, um comerciante da cidade de Poços de Caldas.

O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira, 30 de abril, no bairro Parque Esperança.

Débora contou aos militares que encontrou a pochete na rua e ao ver que havia muito dinheiro, resolveu pedir ajuda à Polícia para encontrar o verdadeiro dono. Após várias pesquisas, os militares conseguiram encontrar José Carlos dos Santos, um comerciante da cidade de Poços de Caldas.

Débora foi junto com os militares entregar a pochete. José Carlos, contou que usaria o valor para pagar contas entre elas, aluguel. Como recompensa pela atitude honesta da mulher, o homem deu a ela uma quantia simbólica como agradecimento.

A Polícia Militar de Minas Gerais parabeniza Débora pela honestidade e caráter exemplar, uma boa ação que merece ser aplaudida, exemplo para todos nós!

Informações Policia Militar