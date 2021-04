Pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros quer comprar presentes no dia das mães

Pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros quer comprar presentes no dia das mães

Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial de São Paulo apontou que 58,6% das pessoas pretendem agradar as mamães pelo seu dia, que será comemorado no próximo dia 09 de maio . A data é uma das apostas dos lojistas para recuperar parte das perdas dos últimos meses vividos em meio a pandemia do coronavírus