PREFEITA MARGOT PIOLI PARTICIPA DE EVENTO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO

PREFEITA MARGOT PIOLI PARTICIPA DE EVENTO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO

Nessa sexta-feira, 30 de abril, a Prefeita Margot Pioli e a Secretária de Educação, Esportes e Lazer, Regina Cavacini, estiveram em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, participando de um evento técnico pedagógico, que contou com a presença do Ministro da Educação, Milton Ribeiro.

O encontro contou com a participação de representantes de 60 municípios da região e teve como objetivo estreitar o relacionamento entre a União e as Prefeituras. Na ocasião, técnicos do Ministério da Educação apresentaram diversos projetos padronizados para a construção de creches e escolas.

“Esses encontros são muitos importantes para Andradas. Aproveitamos esse momento e apresentamos as nossas reivindicações ao Ministro Milton Ribeiro, uma vez que temos como prioridade nessa gestão a construção de mais uma escola e uma creche”, afirma a Prefeita Margot Pioli.

Na ocasião, a Prefeita Margot Pioli e a Secretária de Educação, Regina, entregaram um vinho andradense com o artesanato Tramas da Terra – COART ao Ministro Milton Ribeiro.