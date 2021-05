PRF detém estelionatários em Poços de Caldas

Dupla estava sendo procurada por diversos golpes aplicados no sul de Minas Gerais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve, no final da tarde de ontem (29/04), um casal de estelionatários que vinha aplicando golpes no Sul de Minas Gerais. A dupla foi detida durante fiscalização de combate ao crime no km 517,5 da BR 146, em Poços de Caldas.

A PRF deu ordem de parada um veículo com um casal e, durante os procedimentos de fiscalização, ambos se mostraram bastante nervosos e apresentavam versões discrepantes acerca do motivo da viagem.

Foi constatado que a passageira apresentou nome e documento falso para os policiais. Ela confirmou que usava documentos falsos, inclusive de pessoas falecidas, para abrir contas bancárias em diversas agências.

Consultando os sistemas internos, a PRF confirmou que o veículo teria sido usado por estelionatários em tentativa de golpe em uma agência bancária em Caldas (MG), em 12/02/2021.

Com isso, foi realizada busca minuciosa no veículo. Foram encontrados diversos cartões de crédito em nome de várias pessoas. Também foram encontrados R$ 2.200,00 em notas verdadeiras e falsas.

A mulher confessou que obteve a identidade de pessoa desconhecida na Praça da Sé, e que repassa parte do valor arrecadado em golpes para o condutor do veículo. Ela afirmou que sua função no crime seria somente a de abrir contas e efetuar os saques, desconhecendo o inteiro teor do esquema de fraude.

A prisão dos estelionatários contou com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais. A dupla foi encaminhada para a Polícia Civil.

Informações e Fotos : Policia Rodoviária Federal