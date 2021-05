Amigos e familiares se despediram do empresário e comerciante Danilo Stivanin

Amigos e familiares se despediram do empresário e comerciante Danilo Stivanin

Andradas perdeu mais um conterrâneo ilustre . Faleceu em Poços de Caldas, na madrugada do último sábado- primeiro de maio o empresário e comerciante Danilo Stivanin, de 58 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Lúcia e lutava contra as complicações da COVID 19.