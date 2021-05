PESSOAS DE 61 ANOS COMPLETOS OU MAIS PODEM SE VACINAR NA QUINTA-FEIRA

Fique atento: no dia 06/05, das 07 às 12 horas, em frente ao Asilo São Vicente de Paulo. Leve a sua doação e colabore com a Santa Casa.

Nessa quinta-feira, 06 de maio, das 07 às 12 horas, Andradas aplica a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas de 61 anos completos ou mais. A imunização acontece em frente ao Asilo São Vicente de Paulo em esquema drive thru, ou seja, o idoso não precisa sair do veículo.

Aproveite o momento da vacinação para ajudar a Santa Casa, doando alimentos não perecíveis e produtos de limpeza para a entidade.