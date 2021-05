Ação conjunta resulta na localização de objetos furtados em Andradas

Nessa terça-feira (4/5), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais civis, com o apoio de militares, localizaram material utilizado para o cultivo de hortaliças, que havia sido furtado. Na ocasião, foram encontrados dezenas de espargidores de irrigação, dois motores elétricos e cerca de 800 metros de canos.

Ao todo, duas propriedades vítimas do crime foram identificadas, sendo que uma delas teria sofrido prejuízo de aproximadamente R$ 15 mil. As vítimas estiveram na delegacia e realizaram o reconhecimento do material. Dois suspeitos foram identificados e encaminhados à delegacia. Eles irão responder em liberdade por furto qualificado.

Informações : Policia Civil