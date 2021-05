Polícia Civil apreende materiais em investigação de roubo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa terça-feira (4/5), realizou buscas no bairro Belvedere, zona rural de Andradas, Sul de Minas, em decorrência de investigação acerca de um roubo ocorrido no dia 18 de abril deste ano. Na ocasião, foi apreendido um televisor e documentos pertencentes à vítima.

No dia do crime, dois suspeitos, com o uso de arma de fogo, teriam roubado uma caminhonete e televisores da vítima. O veículo chegou a ser apreendido pela Polícia Militar após um acidente de trânsito, na cidade de Poços de Caldas, no dia 2 de maio, momento em que um dos investigados foi preso por receptação e, posteriormente, teve o mandado de prisão preventiva cumprido.

Informações : Policia Civil