BOMBEIROS CAPTURAM LOBO-GUARÁ EM ANDRADAS

Na noite desta quarta-feira o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionada para ocorrência de captura de um lobo-guará, que apareceu em um sítio, na zona rural de Andradas, dentro de uma residência no bairro do Retirinho.

No local os militares depararam com uma fêmea de lobo-guará adulta, que entrou na residência no período da tarde, não mais saindo, sendo necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros para a retirada.

Utilizando EPI´s e equipamentos apropriados, o animal foi retirado da residência, sendo conduzido para interior de uma mata nativa, onde tomou rumo ignorado, sumindo em meio a vegetação.

O lobo-guará é encontrado na América do Sul, e ultimamente tem se visto vários animais desta espécie aqui em nossa região. O Corpo de Bombeiros orienta que sempre que as pessoas se depararem com animais selvagens em situação de perigo ou em risco de ataque, que entre em contato com o telefone 193.