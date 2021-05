ANDRADAS PASSA A INTEGRAR A ROTA DO VULCÃO

Trata-se de um novo atrativo turístico regional destinado ao público que aprecia a interação com a natureza.

Visando cada vez mais se consolidar como uma opção turística para os amantes da natureza e esportes, Andradas passa a integrar a Rota do Vulcão. A iniciativa foi idealizada pela Associação de Ciclistas de Poços de Caldas.

O roteiro conta com trilhas de bicicletas que passam por 9 cidades da região, oferecendo um cenário único de beleza e atrativos naturais. O percurso total é de cerca de 350 quilômetros e abrange nove municípios dos estados de Minas Gerais e de São Paulo: Andradas (MG), Santa Rita de Caldas (MG), Botelhos (MG), Bandeira do Sul (MG), Ibitiúra de Minas (MG), Caldas (MG), Poços de Caldas (MG), Águas da Prata (SP) e Caconde (SP).

Quem se aventurar pelo caminho, irá encontrar montanhas com suas vistas paradisíacas, rios, cachoeiras, lagos, capelas, mirantes e umas série de outros atrativos que compõem a região. Trata-se de um percurso que não se limita apenas aos ciclistas, mas que também pode ser feito de carro, moto ou a pé.

“A Rota do Vulcão irá fomentar o turismo e a economia de Andradas e dos municípios integrantes. Ao realizar o percurso, os cicloturistas conhecerão diversos atrativos naturais e pontos de visitação. Eles usarão hotéis e pousadas para descansar e se alimentarão nos restaurantes e em outros locais. Posteriormente, muitos retornarão para visitar com mais calma as cidades que mais lhes chamarem a atenção”, explica Selislei de Cássia Corol de Pontes, Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura de Andradas.

A previsão é que o novo trajeto seja inaugurado oficialmente no dia 19 de agosto, data que se comemora o Dia Nacional do Ciclista. “A experiência é válida para todos os níveis de ciclistas, pois cada um determina o número de quilômetros que irá pedalar por dia”, afirma Arison Siqueira, Presidente da Associação de Ciclistas de Poços de Caldas.