Prefeitura de Andradas vai realizar webinário sobre a importância do Patrimônio Histórico Cultural

A Prefeitura de Andradas vai realizar no próximo dia 18 de maio o Webinário( vídeo conferência) sobre a importância do patrimônio histórico cultural . O evento faz parte da Décima Nona Semana Nacional dos Museus , produzida pelo Instituto Brasileiro de Museus. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Veja como participar.