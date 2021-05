𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐣𝐮í𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐑$𝟏𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐚𝐩ó𝐬 𝐟𝐮𝐫𝐭𝐨 𝐞𝐦 𝐟𝐥𝐨𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚

Na noite deste domingo (10/05) por volta das 22 horas ladrões arrombaram uma floricultura localizada na rua da Saudade, próximo ao cemitério de Andradas. Foram furtados vasos, materiais de decoração, flores do tipo orquídea, notebook, uma impressora de alto valor, entre outros materiais. O prejuízo está avaliado em cerca de 10 mil reais.

De acordo com a comerciante, o local tem câmera de segurança, mas o HD com as imagens também foi levado. Quem tiver informações, acionar a Polícia Militar pelo 190.

Fotos: Jornalismo ANTV