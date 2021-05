𝐅𝐮𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐠𝐫𝐞𝐣𝐚𝐬 𝐞𝐦 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬

Infelizmente os ladrões não perdoam nem as Igrejas. Na última semana dois furtos foram registrados em Andradas. No dia 05 de maio os autores entraram pela janela da Igreja Assembleia de Deus – Ministério Belém – localizada na rua Policarpo Ribeiro e levaram uma televisão de 49 polegadas e dois microfones.

Dois dias depois, na madrugada de sexta-feira (07/05), o fato se repetiu na rua João Batista Sales, Jardim Nova Andradas. Por volta das três horas a janela da Igreja Assembleia de Deus – Ministério Saracuruna foi arrombada. Após a entrada do autor no prédio, o alarme disparou. Um pastor que mora nas proximidades chegou ao local e viu o ladrão, que conseguiu fugir, deixando para trás um instrumento musical que tentou furtar. As câmeras de segurança registraram o momento da fuga.