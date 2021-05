Polícia Militar inicia Operação Campo Seguro

Entre os dias 10 e 15 de maio será realizada a “Operação Campo Seguro” em reforço as ações e operações na zona rural de Minas Gerais. Os objetivos são prevenir e reprimir as ações criminosas aos centros urbanos e vias de acesso na zona rural, aumentando a sensação de segurança das comunidade rurais e reduzindo, inclusive a incidência de crimes ambientais.

De acordo com a PM neste período estão programadas visitas tranquilizadoras, comunitárias e reuniões em locais alvos de ações criminosas, cadastros de alvos em potencial, mobilização dos atores e forças sociais (cooperativas, sindicatos, sociedade civil, CONSEP e outros) para mobilização social. Ações e operações serão incrementadas visando reprimir os crimes, principalmente nas áreas rurais.

Outra iniciativa vai ser o cadastramento das propriedades e produtores, registrando banco de dados próprios às particularidades de cada propriedade, de forma a facilitar uma posterior identificação de produtos furtados, com ênfase para o gado, insumos, veículos e máquinas agrícolas. Também deve acontecer o cadastro dos materiais que podem ser alvos de delitos.

Conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Estado de Minas Gerais ocupa a 4ª posição no ranking do Valor de Produção Bruta (VPB) com 10,7% da produção do Agronegócio Brasileiro com R$ 848,59 bilhões, destacando a produção de café, cana-de-açúcar, grãos, carne bovina, dentre outros.

Fotos e informações: PM