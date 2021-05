Alcoa Poços de Caldas completa 56 anos de operação

Na próxima sexta-feira, 14 de maio, a Alcoa completará 56 anos de atividades no Brasil. Para a Unidade de Poços de Caldas, esta data é significativa, pois a cidade é o berço da Companhia no país. É um momento de comemoração e de reflexão sobre estas mais de cinco décadas de história. Ao longo desses anos, a Unidade exportou não apenas produtos, mas conhecimentos, experiências e profissionais, que ajudaram a construir o sucesso da Companhia no país e no mundo. E se tornou referência em segurança, ambiente de trabalho, responsabilidade socioambiental e excelência operacional.

Contar a história da Alcoa em Poços de Caldas é contar também a história da cidade nos últimos 50 anos. A empresa tem contribuído não só com o desenvolvimento de Poços de Caldas, como da região, seja por meio do pagamento de impostos, geração de empregos, atração de novas indústrias e, principalmente, com investimentos na comunidade, estando presente em importantes momentos da cidade, como na pandemia.

Para ajudar no enfrentamento da COVID-19 na região, a Alcoa já investiu mais de R$ 1,2 milhão, recursos da própria Unidade, do Instituto Alcoa e da Alcoa Foundation. As doações foram direcionadas à aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), equipamentos, medicamentos e mobiliários para as Santas Casas de Poços de Caldas e de Andradas e Hospital de Campanha. Ainda apoiou a veiculação de teleaulas na TV Poços, para alunos da rede pública de ensino, e foi parceira do projeto Máscara + Renda, com a Rede Asta e a Fundação Vale, que atendeu 18 costureiras do bairro Jardim Kennedy, Zona Sul de Poços de Caldas. Além da geração de renda para essas mulheres, as 27 mil máscaras de tecido produzidas foram doadas para dez organizações locais distribuírem entre a população atendida.

“Passamos por momentos difíceis e soubemos nos reinventar, comprovando nossa imensa capacidade de resiliência”, destaca Walmer Rocha, gerente de Operações da Alcoa Poços de Caldas. “Com base nos nossos valores Cuidar das Pessoas, Agir com Integridade e Trabalhar com Excelência consolidamos um novo modelo de negócio e começamos a construir um futuro de sucesso. Aproveito para agradecer a todos e todas que participaram da construção da nossa história, e às comunidades de Poços de Caldas, Andradas (MG) e Divinolândia (SP), pelo carinho com que sempre nos receberam”.

Sobre a Alcoa

Líder mundial em produtos de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos e excelência operacional, operando com inovação desde a revolucionária descoberta que fez do alumínio uma parte vital e acessível da vida moderna, há mais de 130 anos. A Companhia segue impulsionada pelos seus valores.

No Brasil, a Alcoa possui três unidades produtivas, em Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA), escritórios em São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Brasília (DF), além de participação acionária na Mineração Rio do Norte (MRN) e em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito.



Conheça os reconhecimentos que a Alcoa Brasil já conquistou:

• Eleita a Melhor Empresa para Trabalhar no setor de Siderurgia pela revista VOCÊ S/A, nos anos de 2017, 2018 e 2019.

• Destaque entre as Melhores Empresas para Começar a Carreira pela revista VOCÊ S/A, nos anos de 2018 e 2019.

• Premiada como Melhor Marca Empregadora pela revista VOCÊ S/A no ano de 2019.

• Listada pelo 11º ano consecutivo como uma das empresas mais sustentáveis, segundo o Guia Exame de Sustentabilidade da Revista EXAME nos setores de mineração, siderurgia e metalurgia.

• Reconhecida como a melhor empresa em diversidade no setor de siderurgia e mineração segundo o Guia Exame de Diversidade, em 2019, pela Revista EXAME em parceria com o Instituto Ethos.