Golpistas fazem clonagem do WhatsApp de pessoas de Andradas

Nesta semana algumas pessoas de Andradas tiveram o WhatsApp clonado por estelionatários. Neste tipo de golpe o autor se passa pela vítima e pede dinheiro através de PIX. Caso a história seja convincente, o prejuízo se torna grande para quem efetuou a transferência.

Uma das vítimas entrou em contato com a equipe de jornalismo da ANTV e cedeu as cópias das mensagens enviados aos seus contatos. Na conversa o autor inventa a história de que não consegue efetuar o pagamento, pede o valor emprestado, prometendo devolver em breve. Os próprios amigos informaram a pessoa que teve o aplicativo clonado sobre o que estava acontecendo.

De acordo com uma pesquisa realizada por laboratório especializado em segurança digital da startup PSafe, mais de 473 mil brasileiros tinham sido vítimas de clonagem de WhatsApp e mais de 15 mil pessoas até outubro do ano passado.

Fique atento para não cair no golpe:

– Jamais divulgue o código de segurança do SMS

– Desconfie de ligações que solicitam a confirmação de recebimento de um número por SMS

– Ative a verificação em duas etapas, que pode ser feita através das configurações do aplicativo