PCMG prende suspeito de abusar de adolescente em Poços de Caldas

Nesta terça-feira (11/5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um homem, de 62 anos, suspeito de tentativa de estupro de vulnerável em Poços de Caldas, Sul do estado. Denúncias anônimas deram conta de que o investigado mantinha relações sexuais com uma adolescente, de 13 anos, no apartamento dele.

Policiais civis estiveram no local, onde a vítima relatou que mantinha relações sexuais com o investigado, de maneira forçada, há alguns meses, mediante grave ameaça. Segundo apurado pela PCMG, as relações aconteciam quando os dois estavam sozinhos no imóvel. O homem é suspeito de ameaçar de morte a mãe da vítima e a adolescente, caso ela recusasse a praticar os atos ou contasse a alguém sobre os fatos.

A vítima contou que, na madrugada de hoje, o suspeito e ela teriam dormido na residência dele, e o investigado tentado forçar a relação sexual, mas não conseguiu. Com isso, ele disse que pela manhã iria se relacionar com adolescente, o que não aconteceu devido à chegada dos policiais.

O homem foi encaminhado à delegacia e teve a prisão em flagrante ratificada, com pedido de conversão em preventiva. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

Fonte : Polícia Civil