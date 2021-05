Novo decreto libera a prática de esportes coletivos e aluguel de chácaras e sítios

Toda semana o comitê gestor de crise do coronavirus formado por profissionais de diversas áreas analisa as demandas e os dados epidemiológicos, tomando decisões importantes. E nesta semana uma boa noticia para os praticantes que futebol amador que estavam aguardando ansiosamente a permissão para a atividade. Outras mudanças também foram estabelecidas com um novo decreto