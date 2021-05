𝗣𝗠 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮çã𝗼 𝗻𝗮 𝗿𝗼𝗱𝗼𝘃𝗶𝗮 𝗠𝗚 𝟰𝟱𝟱

Nesta quinta-feira (14/05) a Polícia Militar realizou a fiscalização de veículos na rodovia MG 455 entre Andradas (MG) e S. A. do Jardim (SP) no antigo posto fiscal. A iniciativa faz parte a operação “Campo Seguro” desenvolvida em todo o estado de Minas Gerais, que tem como objetivo prevenir e reprimir as ações criminosas aos centros urbanos e vias de acesso a zona rural.

O trabalho teve o apoio da Polícia Rodoviária. “Estamos realizando fiscalização de trânsito de forma repressiva, em busca de objetos ilícitos.”, relatou o Sargento Demetrius Oliveira dos Santos.

Outras informações e o resultado desta operação você acompanha na edição das 19 horas do Telejornal Integração, exibido em tv aberta pelo canal 36, site da Tv Andradas ou Telemídia Tv.

Fotos e informações: Jornalismo ANTV