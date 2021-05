Implantando em Andradas projeto de desburocratização

Um dos maiores entraves para o empreendedorismo é a burocracia, dificultando a abertura de novas oportunidades de trabalho e renda para o cidadão. Atenta a essas peculiaridades, a Prefeitura de Andradas implantou o Programa Andradas Livre para Crescer.

O projeto atende aos preceitos do Programa Estadual de Desburocratização – Minas Livre para Crescer –, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento do Econômico do Estado de Minas Gerais, que tem como objetivo tornar Minas Gerais o Estado mais livre para se empreender do Brasil, com mais competitividade e atrativos para se investir, propiciando o crescimento econômico e a geração de emprego e renda.

Dessa forma, atividades de baixo risco, como padarias, bares, fábricas artesanais, entre outras, podem ser abertas de forma muito mais ágil, incentivando a prática empreendedora, uma característica nata da população andradense. A lista completa de atividades está disponível no site www.desenvolvimento.mg.gov.br.

“Na ocasião das celebrações do aniversário de Andradas, o Vice-Governador, Paulo Brant, e o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo Estadual, Fernando Passálio, entregaram o Guia Municipal da Liberdade Econômica. O documento veio ao encontro das necessidades da nossa gestão, que tem como meta o desenvolvimento socioeconômico do nosso município, com ações inovadoras e eficazes”, salienta a Prefeita Margot Pioli, que está cumprindo agenda de compromissos em Belo Horizonte, onde firmou a adesão de Andradas ao Programa, por meio da sanção da Lei Complementar nº 06, numa reunião com o Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passálio, e o Deputado Estadual, Antônio Carlos Arantes.

A iniciativa já havia sido aprovada por unanimidade pelos Vereadores durante a sessão ordinária do dia 04 de maio.