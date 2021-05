Acidente em Caldas – dois veículos bateram na rodovia BR 459

Na tarde desta quinta-feira (13/05) o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para ocorrência de uma batida entre dois veículos na Rodovia BR 459, Km 22,5, no município de Caldas-MG, com três pessoas presas no interior dos veículos. Deslocaram para o trecho duas viaturas, uma ambulância de suporte avançado do SAMU e uma ambulância de Caldas.

No local foi constatado que devido à colisão, os dois veículos envolvidos encontravam-se tombados às margens da rodovia, em uma área de declive, sendo contido pelas árvores. Simultaneamente os dois ocupantes foram retirados por uma das portas do Ford Focus da cidade de Barra Bonita-SP. Foi necessário o corte do para-brisa da VW Saveiro da cidade de Poços de Caldas para retirada de outra vítima. Duas pessoas com escoriações foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Poços de Caldas e uma com suspeita de fratura de membro inferior foi transportada para Pronto Socorro da Santa Casa. A Polícia Rodoviária Federal se fez presente e tomou as providências referentes ao acidente e aos veículos.

Fotos e informações: Bombeiros Poços