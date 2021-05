Homem é preso por tráfico de drogas com 102g de cocaína

No dia 13 de maio, por volta das 18h40, em fiscalização nas proximidades da Unidade Operacional da PRF em Poços de Caldas/MG a Polícia Rodoviária Federal abordou um veiculo VW/Golf, de cor preta conduzido por um homem de 33 anos.

Durante a fiscalização a equipe suspeitou do condutor e ao vistoriar o veículo localizou 102 gramas de Cocaína no interior do mesmo. O condutor informou ter adquirido, nesta data, de pessoa desconhecida, a droga por R$2.500,00 nas proximidades do Terminal Rodoviário de Poços de Caldas, e a levaria para sua cidade, Caldas/MG.

O detido é conhecido do meio policial por diversos crimes, e só pelo crime de Tráfico de Drogas já foi preso Cinco vezes.

Após procedimentos de praxe o condutor foi encaminhado, junto com a droga à Polícia Civil de Poços de Caldas/MG.

Informações:PRF