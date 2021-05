Ladrões roubam dinheiro em posto de combustível às margens da MG 455

Nesta quinta-feira (13/05) em Andradas foi registrado um roubo ao um posto de combustível na Rodovia MG 455, KM 4,5. De acordo com informações da vítima um frentista, um homem usando uma máscara preta, teria chegado com um galão em uma das mãos no posto e ao se aproximar, sacou uma arma que ele não soube identificar, e anunciou o roubo, momento em que a vítima correu para o mato e ficou observando a movimentação de longe.

A vítima relatou ainda que o autor arrombou o caixa e levou cerca de R$ 1.500,00, em dinheiro. Depois o autor do roubo fugiu em um automóvel GOL, modelo bola, de cor Branca sentido à cidade Santo Antônio do Jardim.

Foi realizado intenso rastreamento em busca do veículo e autores, sendo o fato comunicado as cidades circunvizinhas, porém até o momento os autores não foram localizados.

Informações : PM