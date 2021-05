Maio Amarelo – Mês de conscientização para um trânsito mais seguro

E nesta quinta-feira – 13 de maio – é lembrado o dia do automóvel e a campanha Maio Amarelo, dedicado à conscientização sobre os acidentes de trânsito. A proposta é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

Em Andradas um grupo de pais que perderam seus filhos em acidentes de transito representam o movimento no município e desenvolvem ações para lembrar a data. Neste ano foi produzido um vídeo com depoimentos e também será celebrada uma missa