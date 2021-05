PM prende autor de disparos de arma de fogo

A Polícia Militar localizou o autor de disparos de arma de fogo na zona rural de Andradas.

De acordo com o boletim de ocorrência dois indivíduos em uma motocicleta entraram em um sítio e atiraram contra um homem que trabalha na propriedade no bairro da Barreira. A vítima conseguiu fugir.

A PM localizou o autor no Distrito da Gramínea, juntamente com a arma que pertencia a outra pessoa e a moto utilizada no crime. Os envolvidos foram presos e encaminhados para o plantão de Polícia Civil.



Informações e fotos:Polícia Militar