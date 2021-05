Caverna de Adulão participa de ação comunitária do Instituto Alcoa

Nesta semana os integrantes da Comunidade Terapêutica Caverna de Adulão vão participar do Action, programa ações de voluntariado em parceria com o Instituto Alcoa. Devido a pandemia, as atividades estão sendo desenvolvidas no formato online. Uma das propostas se refere a troca de experiências com a intenção de contribuir com o crescimento pessoal e profissional entre jovens e equipe.

De acordo com a programação nesta segunda-feira(17/05) aconteceu a capacitação dos voluntários. No dia 19 de maio tem um bate papo sobre diversidade de gênero e motivação. Já no dia 20 serão realizadas as oficinas sobre entrevistas de emprego e como montar um currículo.

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA); e Juruti (PA), a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Saiba mais em www.alcoa.com.br.