PM recupera moto furtada em Poços de Caldas

Nesta segunda-feira (17/05) durante patrulhamento na região central de Poços de Caldas os policiais foram informados que um homem utilizava uma tesoura para tentar furtar uma moto na rua São Paulo. De acordo com o boletim o autor conseguiu ligar o veículo e fugir sentido Avenida João Pinheiro.

Após rastreamento o autor foi localizado no poliesportivo no bairro Vila Togni, sendo preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. A moto foi encontrada no interior de um matagal na estrada de Furnas.

O proprietário da motocicleta disse para a polícia que estava em agência bancária e que não sabia que sua motocicleta havia sido furtada, sendo informado pela equipe via contato telefônico.

Fotos e informações: Polícia Militar