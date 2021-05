PM registra roubo no bairro Jardim Rio Branco

Na tarde desta segunda-feira (17/05) a PM foi informada sobre um roubo na rua dos Turatti, bairro Jardim Rio Branco. De acordo com informações do boletim de ocorrência o homem de 51 anos ouviu alguém bater na janela. Ao abrir a porta foi rendido por dois desconhecidos, sendo que um deles agrediu a vítima com chutes e outros golpes.

Ainda segundo a PM os autores reviraram os cômodos da residência e roubaram um celular, computador, cerca de R$600,00 e um medidor de pressão analógico. Quando o morador pediu socorro, populares compareceram no local e os ladrões fugiram.

Após buscas, os militares localizaram um dos autores na casa de outra pessoa. Ele tentou fugir, mas foi pego com um maço de cigarro, dinheiro e chaves de um veículo.

O homem envolvido no roubo e o outro que favoreceu a fuga foram presos em flagrante e encaminhados ao plantão de polícia civil. A vítima sofreu lesões na boca e teve um dente quebrado, mas não quis atendimento médico.